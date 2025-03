MP denuncia sócias de imobiliária por se apropriar de R$ 7,5 milhões e lesar 250 condomínios no RS

O Ministério Público do RS denunciou as três sócias da Imobiliária Menino Deus , em Porto Alegre, por apropriação indébita, furto qualificado pelo abuso de confiança e associação criminosa. As irmãs Nádia Silvane Vieira Schallenberger , 56 anos, e Eliane Janete Vieira Schallemberger , 62, além de Sueli Ivone Fin Gonzales , 72 anos, foram denunciadas por lesar 250 condomínios.

A denúncia foi submetida ao Judiciário no início do mês e confirmada à reportagem nesta quinta-feira (27).

O caso foi investigado em 2023 . De acordo com a Polícia Civil, os condomínios repassavam o dinheiro para o pagamento de contas para a imobiliária. Porém, as responsáveis pela empresa transferiam os valores para contas pessoais , segundo a investigação. Elas teriam desviado R$ 7,5 milhões de mais de 250 condomínios.

Nota da defesa de Sueli

"Os fatos narrados na denúncia não guardam relação com as atividades desempenhadas pela Dona Sueli na época em que ela trabalhou na Imobiliária. É uma denúncia genérica e carente de uma melhor delimitação dos fatos e das responsabilidades. A partir de agora, nosso escritório se manifestará exclusivamente no ambiente do processo, onde pretendemos provar a inocência de nossa constituinte."