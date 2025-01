PF investiga suposta troca de cestas básicas por votos durante eleição em São Gabriel

A Polícia Federal investiga a suposta entrega de cestas básicas em troca de votos para um candidato a prefeito de São Gabriel, na Fronteira Oeste. Nesta quinta-feira (30), foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município de cerca de 65 mil habitantes. As ordens foram expedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).