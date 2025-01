PF mira suposta organização envolvida em contrabando de cigarros no RS 

Policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão no município de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo. A ação desta quinta-feira (30) busca investigar uma organização criminosa envolvida em contrabando de cigarros nas regiões Central e Norte .

A apuração teve início, em 2023, com a prisão em flagrante de um homem em posse de 14.540 maços de cigarros paraguaios. A carga ingressou clandestinamente no território brasileiro, sem a devida documentação legal, conforme a Polícia Federal (PF).

Após análise do caso pela PF, foi constatado que os cigarros pertenciam a uma organização criminosa atuante na região. O fornecedor seria o proprietário de uma empresa de beneficiamento de fumo no município de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo.