"Núcleos familiares convivem há pelo menos 20 anos", diz advogada de parentes de presa por suspeita de envenenar bolo

A família de Deise Moura dos Anjos, presa por suspeita de envenenar com arsênico a farinha usada em bolo, convivia com os parentes do marido dela, Diego Silva dos Anjos, que morreram após comer o doce, em dezembro do ano passado.

— A família tem sofrido muito justamente pelo fato de que o casamento entre a Deise e o esposo é um casamento de mais de 20 anos. Então a gente tem que pensar que são dois núcleos familiares que convivem pelo menos há 20 anos. São pessoas que se conhecem e por mais que não tenham convivência diária, essa questão de frequentar casa, eram pessoas que se encontravam em aniversários, outros eventos — afirmou a advogada Fernanda Grivot, que representa a família da Deise em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha.

A advogada não representa a presa, apenas os parentes dela, e disse que eles não estão em condições de se manifestar, por isso ela tem falado em nome da família.

— Existe o sofrimento tanto por parte da Deise estar sendo acusada desses desses fatos todos, o sofrimento de quem nunca passou por uma situação dessas, nunca precisou contratar um advogado criminalista, nunca precisou ah se preocupar com questões desse tipo. E também por perder essas pessoas que são próximas e que também tinham um carinho — detalha a advogada.

Questionada se a família acredita que Deise seria capaz de cometer esse crime, a advogada salientou que não há nenhum indício anterior de que ela tenha agido desta forma:

— Caso fique comprovado que ela realmente fez isso vai ser uma surpresa, uma decepção para a própria família. Não não tem nada que leve eles a acreditar que ela possa ter feito ou que leve eles a acreditar que ela não possa ter feito.

A advogada ressaltou que a família sabia das desavenças de Deise com a sogra, Zeli Teresinha dos Anjos, e com a prima do marido, Tatiana Denize Silva dos Anjos. Uma das brigas envolvia a igreja do casamento. A presa queria fazer a cerimônia em um determinado local, mas não gostou que pouco tempo antes Tatiana resolveu fazer no mesmo lugar.

Ela destacou ainda que a família de Deise não perdeu o contato com o marido dela, Diego, nem com o neto. O menino, inclusive, ficou uns dias com os familiares da presa logo depois do fato.

— O marido da Deise conversa com a família dela sobre o que está acontecendo — destacou.

Entenda o caso

Em 23 de dezembro do ano passado, seis pessoas da mesma família precisaram de atendimento médico após comer fatias de um bolo de reis em Torres, no Litoral Norte.

O bolo foi preparado por Zeli Teresinha Silva dos Anjos, 61. Após comer duas fatias, Zeli passou mal e foi internada na UTI do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, onde ficou 19 dias.

Um menino de 10 anos, neto de Neuza e filho de Tatiana, também ficou hospitalizado, mas foi liberado após alguns dias.

Jefferson Luiz Moraes, 60 anos, marido de Maida, foi liberado após atendimento médico. O marido de Neuza também estava na confraternização, mas não comeu o bolo.

Após as suspeitas da polícia sobre Deise, a investigação pediu a exumação do corpo de Paulo Luiz dos Anjos, marido de Zeli, que morreu em setembro. À época, a causa da morte foi atestada como intoxicação alimentar, mas a exumação confirmou o arsênio como causa da morte de Paulo também.

Quem é quem