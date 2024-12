Suspeito de matar dono de lancheria é preso em Capão do Leão

Um homem de 41 anos foi preso preventivamente na tarde desta terça-feira (10), sob a suspeita de assassinar Willy Mendes, 31 anos. A vítima morreu na última sexta-feira (6), após ser alvo de ao menos quatro tiros no bairro Cidade Nova, em Rio Grande, no sul do RS. O nome do preso não foi divulgado pela Polícia Civil.

O homem estava foragido e foi encontrado em Capão do Leão, no sul do Estado. No domingo (8), a polícia havia cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, em Rio Grande. Munições de revólver foram apreendidas durante a ação.

Apontado como responsável pelo homicídio, o homem de 41 anos possui antecedentes por tentativa de homicídio, posse ilegal de arma de fogo e violência doméstica.

A prisão foi efetuada por meio da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rio Grande, com apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Capão do Leão.

O homem deve ser conduzido ao presídio de Pelotas, onde ficará à disposição da Justiça.

Crime e investigação

O homicídio aconteceu na noite da última sexta-feira (6). A vítima era conhecida na região por ser dona de um restaurante e lancheria. O estabelecimento fica na mesma rua onde aconteceu o crime.

Segundo a apuração preliminar, o suspeito teria atirado ao menos quatro vezes contra a vítima, porque veículos de clientes da lancheria estariam estacionados na frente de sua garagem.