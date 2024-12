PRF apreende 50 quilos de maconha após perseguição em Bagé

Policiais rodoviários encontraram maconha em veículo. PRF / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 quilos de maconha neste sábado (7) em Bagé, no sul do Estado. A droga estava escondida em um Focus que transitava pela RS-473. O veículo foi abandonado após perseguição policial, que começou na BR-293.

Os policiais rodoviários suspeitaram do motorista e deram ordem de parada ao veículo, que tem placas de Cruz Alta. O condutor do carro desobedeceu e fugiu, dando início a uma perseguição pela BR-293 e que se estendeu até a RS-473. Durante a fuga, o motorista forçou uma colisão com a viatura, tentando fazer com que ela saísse da pista.

Após alguns quilômetros, o motorista abandonou o Focus e correu para o mato. No carro abandonado foram localizados, no porta-malas, sacos com vários tijolos de maconha. A droga pesava, no total, cerca de 50 quilos.

Os policiais rodoviários, com apoio da Brigada Militar e Polícia Civil, fazem buscas em toda a região, mas ainda não localizaram o fugitivo. Qualquer informação a pode ser realizada através dos fones 191 ou 190. O carro e a droga foram apreendidos.

Ainda na noite de sábado (7), a PRF prendeu um homem que transportava escondidos cocaína e um revólver calibre 38 municiado. A abordagem aconteceu na BR-101, em Torres.

A apreensão ocorreu após os policiais receberem informação de que um Palio, com placas de Porto Alegre, poderia estar sendo usado para o transporte de ilícitos. O carro foi avistado e abordado. Durante a fiscalização, os policiais encontraram, escondidos no painel, 9,6 quilos de cocaína e a arma, com quatro munições de calibre 38.