Crime ocorreu em setembro Notícia

Em vídeo, veja como grupo criminoso recebeu ordem, se preparou e executou a tiros irmão de rival em Porto Alegre

Investigação apontou que o criminoso conhecido como Sapo, suspeito de participar do assassinato do líder de facção Nego Jackson, dentro da Pecan 3, sábado passado, é o mandante do homicídio