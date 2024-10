A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Leopoldo, no Vale do Sinos, investiga o desaparecimento de Fernanda Cavalcanti Illamas, 28 anos. A família dela registrou um boletim de ocorrência no último domingo (13). Os parentes contam que, segundo o companheiro de Fernanda, ela teria desaparecido após sair de casa para renovar seu documento de identidade.