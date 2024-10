O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou oito pessoas, que não tiveram os nomes revelados, pelo assassinato de dois adolescentes, em abril do ano passado, na zona sul de Porto Alegre. Os irmãos Marina Maciel dos Santos, 16 anos, e João Francisco Maciel dos Santos, 14, morreram em um ataque a tiros no bairro Cascata, na zona sul de Porto Alegre.