Criminosos sequestraram nove ônibus na Estrada do Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro, no início da tarde desta quarta-feira (16). Os veículos estão sendo utilizados como barricadas. A Polícia Militar realiza uma operação, por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na comunidade da Tijuquinha. As informações são do g1.