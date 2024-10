O Tribunal de Justiça (TJ) aceitou, na sexta-feira (25), dois recursos do Ministério Público (MP) com o objetivo de restabelecer a qualificadora "motivo torpe" na denúncia pela morte de João Alberto Freitas. O homem, negro, foi assassinado em uma unidade do hipermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, em novembro de 2020.