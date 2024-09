Grupo suspeito de praticar crimes patrimoniais na Região Metropolitana foi desarticulado nesta terça-feira (10) durante operação da Polícia Civil. Cinco jovens, de idades entre 19 e 26 anos, foram presos temporariamente. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Porto Alegre e São Sebastião do Caí, no Vale do Caí.