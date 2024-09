A Promotoria de Justiça de Itapeva, no interior de São Paulo, iria ganhar uma estagiária, Elaine Souza Garcia, na terça-feira (10), mas a posse da estudante de Direito foi barrada por uma ação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público estadual após a descoberta de suas ligações muito próximas com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Elaine carrega a alcunha de "Patroa" na facção. Ela foi presa pouco antes de assumir as funções no MP paulista.