Homem é preso em Santo Antônio da Patrulha por armazenar arquivos de pornografia infantil

Investigação durou três meses e apurou que suspeito utilizava perfis falsos para conversar com mulheres e enviar conteúdos de pedofilia. Este é o segundo caso do tipo no Litoral Norte em menos de duas semanas

06/09/2024 - 15h35min