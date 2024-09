Pena de 39 anos Notícia

Homem é condenado por estupro e tentativa de feminicídio de idosa em Porto Alegre

Crime foi cometido em abril de 2022 no bairro Vila Nova, na zona sul da Capital. O Tribunal do Júri aceitou todas as qualificadoras pedidas pelo Ministério Público

11/09/2024 - 22h03min