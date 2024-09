A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na segunda-feira (26), um homem de 44 anos por causar incêndio em vegetação na zona sul de São José do Rio Preto, na sexta-feira (23). Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, ele é o quinto suspeito detido no Estado em menos de uma semana por ocorrências semelhantes. A reportagem não localizou as defesas dos suspeitos.