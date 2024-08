Entendimento divergente Notícia

Conflito de competência entre Justiça Comum e Militar vai levar ao STJ caso de homem morto por PMs em Porto Alegre

Corpo de Vladimir Abreu de Oliveira foi localizado no extremo sul da Capital no dia 19 de maio. Na ocasião, morte provocou protesto com a queima de dois ônibus no bairro Azenha. Dois dos quatro policiais denunciados estão presos preventivamente

02/08/2024 - 16h58min Atualizada em 02/08/2024 - 16h59min