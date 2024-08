Cancelado julgamento de homem acusado de torturar e matar filho de um ano e 11 meses em Alegrete

O júri do homem acusado torturar e matar o filho de um ano e 11 meses em Alegrete, na Fronteira Oeste, em 2020, foi cancelado. A sessão estava marcada para as 9h desta terça-feira (20) no Fórum da cidade. Porém, os advogados de defesa não compareceram. Em razão da ausência dos defensores do réu, o juiz Rafael Echevarria Borba condenou cada um dos dois advogados ao pagamento de multa de 10 salários mínimos e cancelou a sessão. Um novo júri foi marcado para o dia 22 de outubro.