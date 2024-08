Feminicídio Notícia

Avó luta para tirar os netos de abrigo após filha ter sido morta pelo companheiro

A moradora de Santa Cruz do Sul Ana Vereni dos Santos tenta trazer para casa as crianças que estão abrigadas em Santa Catarina desde o assassinato da mãe e da prisão do pai. Casal gaúcho vivia com os filhos em Florianópolis quando houve o crime

26/08/2024 - 16h02min