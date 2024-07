Região Central Notícia

Santa Maria tem 44 mortes violentas no primeiro semestre do ano

Destes casos, 40 foram homicídios, três aconteceram em confronto com a Brigada Militar e uma foi considerada legítima defesa em uma situação de violência doméstica. No mesmo período do ano passado, foram 30 situações

03/07/2024 - 14h34min Atualizada em 03/07/2024 - 14h46min