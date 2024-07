A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (5), quatro mandados de prisão contra suspeitos pelo assassinato do vendedor de joias André Luis de Azevedo, 37 anos. O crime aconteceu em 13 de setembro do ano passado, quando o corpo do homem foi encontrado com marcas de tiros, na localidade de Nova Aurora, no interior de Igrejinha, no Vale do Paranhana.