A Justiça da Austrália indiciou o brasileiro Diogo de Oliveira, 40 anos, pelo assassinato da professora gaúcha Catiúscia Machado, 43, no subúrbio de Sidney. O homem era namorado da vítima. Ela foi encontrada morta pela polícia dentro de uma banheira no apartamento em que residia, em 25 de novembro do ano passado.