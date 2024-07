O suspeito de assassinar Allyson Schirmer Mendes, 17 anos, foi preso nesta sexta-feira (5), em Bento Gonçalves. De acordo com o titular da 2ª Delegacia de Polícia do município, Rodrigo Morale, o homem de 23 anos foi preso de maneira preventiva. Ele foi encontrado no Centro de Bento e encaminhado ao presídio.