A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) registrou um boletim de ocorrência e iniciou a investigação sobre um casal de pessoas brancas que foi filmado imitando macacos em uma roda de samba em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (19). O caso é investigado como racismo. As informações são do portal g1.