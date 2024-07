Após o penúltimo dia da Vaquejada de Juazeiro do Norte, uma festa no interior do Ceará, um homem de 23 anos usou uma retroescavadeira para arrastar carros e motos, deixando várias pessoas feridas na manhã de domingo (14). Elosmar Franco de Barros, o responsável pelo incidente, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. As informações são do portal g1.