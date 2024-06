A violência sexual corresponde à metade das agressões praticadas contra crianças e adolescentes de 10 a 14 anos no país. Trata-se da única faixa etária em que esse tipo de crime é mais prevalente, apontam dados divulgados nesta terça-feira (18), no Atlas da Violência, relatório produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.