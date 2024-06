Dois homens, com apoio de um terceiro que conduzia o veículo, foram presos, no início da madrugada desta quarta-feira (12), depois de renderem o prefeito de Estância Velha, Diego Francisco, usando uma pistola falsa. De acordo com a Polícia Civil, a abordagem aconteceu quando o prefeito fazia uma caminhada pela Rua Humberto de Campos, perto das 22h dessa terça-feira (11), na área central do município.