Polícia Federal faz operação contra grupo que falsificava diplomas da UFRGS

A Polícia Federal deflagrou a Operação Engodo, nesta sexta-feira (28), para desarticular um grupo que falsificava diplomas de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Na ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Porto Alegre. Um dos membros da organização, um homem de 42 anos, foi preso no bairro Farroupilha, por uso de documento falso e uso irregular de profissões.