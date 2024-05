No final da tarde deste sábado (11), um homem foi preso pela Polícia Civil, no bairro São João, na Capital. De acordo com o diretor do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc-RS), Carlos Henrique Wendt, a detenção ocorreu após um grupo de barqueiros informar que havia um suspeito em um barco roubado.