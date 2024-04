A Polícia Civil prendeu na segunda-feira (22), em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, o suspeito de ser o responsável pelo latrocínio (roubo com morte) do professor aposentado Raul Roberto Plentz, 74 anos. O homem, que já está no sistema prisional, tem 54 anos e morava próximo à vítima, no bairro Lomba Grande. De acordo com as investigações, ele costumava prestar serviços de jardinagem ao idoso. O suspeito tem diversos antecedentes por roubos, furtos e associação criminosa.