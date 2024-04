Raul Roberto Plentz, 74 anos, foi encontrado sem vida dentro da própria casa, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, no sábado (20). A Polícia Civil vem concentrando esforços, desde o fim de semana, para elucidar o caso. A principal suspeita é de que o idoso tenha sofrido um latrocínio (roubo com morte), pois o celular e outros itens da vítima não estavam no local.