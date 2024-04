Intercâmbio de informações sigilosas sobre o crime organizado, busca de agilização de procedimentos, investigações conjuntas. Esses são assuntos na pauta do encontro que reunirá, nesta semana, policiais gaúchos e uruguaios, em Montevidéu. Na terça-feira (23), o secretário estadual da Segurança Pública, delegado Sandro Caron, desembarca na capital uruguaia, acompanhado do chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Sodré, e do Comandante da Brigada Militar, coronel Cláudio Feoli. Ficarão dois dias por lá, azeitando contatos.