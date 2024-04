Dos 15 presos do Rio Grande do Sul que não haviam retornado para a cadeia após a saída temporária no Natal, quatro seguem foragidos da Justiça, após cerca de cem dias. Ao todo, 1.073 detentos do Estado receberam o benefício em 2023, conforme a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe).