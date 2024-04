A Polícia Civil faz buscas a uma adolescente indígena que desapareceu em Santa Maria, na região central do Estado, na tarde desta segunda-feira (22). Samara Timóteo, 14 anos, foi vista pela última vez no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por volta das 10h. A jovem foi localizada em uma aldeia Guarani de Santa Catarina, na região do Morro dos Cavalos. Xainã, representante dos indígenas na UFSM, recebeu a informação de Santa Catarina e repassou para a família. Ele estava em contato direto com os familiares da adolescente. O pai dela, que é cacique da tribo Guarani de Santa Maria, já está a caminho para buscá-la.