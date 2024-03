O ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, do Superior Tribunal Militar (STM), votou, na quinta-feira (29), para reduzir em 10 vezes — de 30 para três anos — a pena imposta aos oito militares acusados pela execução do músico Evaldo Rosa dos Santos, cujo carro foi alvejado por mais de 80 tiros em 2019, no Rio. O brigadeiro defendeu a desclassificação do crime imputado aos militares, de homicídio doloso, para a modalidade culposa — quando não há intenção de matar.