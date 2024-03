A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) negou os recursos movidos pelo Ministério Público e pela defesa do médico Leandro Boldrini. As partes solicitavam, respectivamente, aumento de pena e anulação do júri. Com isso, Boldrini segue cumprindo sentença de 31 anos e oito meses, definida em julgamento realizado em março de 2023. Ele está em regime semiaberto no Presídio Regional de Santa Maria.