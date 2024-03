Subiu de 11 para 16 o número de alunas vítimas do compartilhamento de fotos e vídeos de nudez feitos por meio de inteligência artificial em uma escola da zona norte de Porto Alegre. Todas as estudantes são do 9º ano do Ensino Fundamental. O número de suspeitos também aumentou, passando de quatro para seis, segundo a 3ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que conduz a investigação sobre o caso. Todos os envolvidos são adolescentes, de acordo com a Polícia Civil.