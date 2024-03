Após 10 anos de espera e dois dias de julgamento, o 3º Tribunal do Júri da Capital, no Rio de Janeiro, decidiu que o assassinato de Johnatha de Oliveira Lima em 2014, na favela de Manguinhos, deve ser tipificado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A acusação alegava que o crime cometido pelo policial militar Alessandro Marcelino de Souza foi um homicídio doloso (com intenção).