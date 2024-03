Após cerca de três horas terminou o sequestro de um ônibus na Estação Rodoviária do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (12). O sequestrador se entregou após ter feito 17 passageiros feitos reféns, conforme informações da Polícia Militar. O veículo sequestrado é da empresa Viação Sampaio, que deveria ter partido para Juiz de Fora, em Minas Gerais, às 14h30min. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi mobilizada para as negociações.