Uma fã do cantor Fábio Jr. caiu em um golpe ao acreditar que conversava com o artista pelo WhatsApp. Maria Aparecida do Nascimento, 47 anos, transferiu R$ 2,5 mil para a conta do golpista que, ao se passar pelo cantor, afirmava estar em meio a um processo de separação e, por isso, enfrentando dificuldades financeiras.