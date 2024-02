A conclusão das investigações sobre o caso do motoboy negro preso após ser agredido por um idoso branco, no úlimo sábado (17), no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-RS) em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (23). De acordo com o resultado da sindicância da Brigada Militar, divulgado pelo coronel Vladimir Luís Silva da Rosa, não houve agressão e nem racismo por parte dos policiais militares que efetuaram a prisão do motociclista.