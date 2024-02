A polícia investiga se o corpo de uma mulher encontrado na localidade de Arroio Abelha, na cidade de Sério, no final da tarde de quarta-feira (21), é de Eloete de Oliveira, 54 anos. Ela está desaparecida desde o dia 13 de fevereiro, quando teria sido levada por criminosos após um assalto à casa dela em Progresso, também no Vale do Taquari.