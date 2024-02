Após ficar 13 dias desaparecida e ser resgatada na manhã de terça-feira (13), a empresária e esteticista Daniela Cristina Guterres Moraes, 34 anos, segue internada no Hospital Ouro Branco, em Teutônia, no Vale do Taquari. Segundo informações do hospital, a mulher está recebendo auxílio clínico e psicoterápico. O quadro clínico dela é estável, mas ainda segue sem previsão de alta hospitalar.