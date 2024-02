O Tribunal de Justiça do RS (TJRS) julgará, na próxima sexta-feira (23), dois recursos envolvendo o médico Leandro Boldrini, condenado duas vezes pela morte do filho, Bernardo, em 2014. A promotoria aposta no aumento da pena do médico e a defesa acredita na nulidade do segundo julgamento, realizado em 2023.