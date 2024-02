A agressão que cometida por um morador ao porteiro Rodinei Antônio Xavier, 53 anos, em um condomínio no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, é "imperdoável", nas palavras do síndico (que preferiu não se identificar), que presenciou o episódio na última quarta-feira (21). Ele pontua que o homem terá de "responder por seus atos" e que demais moradores do local "não compactuam" com a violência física sofrida pelo funcionário. Conforme relato da vítima, o agressor teria também proferido ofensas racistas. O caso é apurado como lesão corporal e injúria racial (dentro da lei de racismo), pela Polícia Civil. O nome do investigado não foi divulgado.