O advogado Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros em frente ao escritório em que trabalhava, no centro do Rio de Janeiro, por volta das 16h desta segunda-feira (22). O local, na Avenida Marechal Câmara, é próximo da sede da seccional do RJ da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) e do Ministério Público do Estado do Rio.