A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um turista argentino dirigindo um veículo com parte da placa ilegível nesta quinta-feira (28). O homem circulava pela BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, com partes da placa cobertas por tinta branca. Ele foi preso em flagrante. As informações são do g1.