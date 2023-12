Um homem de 56 anos invadiu uma residência em Maringá, no norte do Paraná, durante a ceia de Natal, e efetuado cerca de 15 disparos, matando três pessoas da mesma família e deixando outras quatro feridas. Dario Jorge Kodama teria chegado ao local, de acordo com integrantes do Corpo de Bombeiros, equipado com luvas, máscara PFF 2, pistola, carregador de munições e mochila, trancado o portão com cadeado e realizado o ataque. O caso aconteceu na Rua Professora Paula Leticia Molinari.