O governo do Rio Grande do Sul lançou oficialmente, neste sábado (16), a Operação Verão Total 2023/2024. Nesta edição, serão destacados 3.442 agentes e 824 viaturas. Esses profissionais e equipamentos se juntarão ao efetivo que já atua nos litorais Norte e Sul. A largada para a nova temporada ocorreu em cerimônia realizada pela manhã em Imbé, no Litoral Norte.