Tenista gaúcho revela que deve fazer dupla com João Fonseca no futuro

João optou por não disputar o torneio de duplas no Rio.

João Fonseca é um dos nomes mais cobiçados do tênis mundial. O carioca de 18 anos recebe convites para disputar torneios nos mais variados lugares.

Para ser seu companheiro em duplas, não seria diferente. Em entrevista exclusiva com Zero Hora, o tenista gaúcho Marcelo Demoliner revelou que deveria ter jogado com a jovem promessa durante o Rio Open na última semana.